Rosja i Białoruś połączą się w jedno państwo?

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że kwestia połączenia Rosji i Białorusi w jedno państwo po 2024 roku, nie jest obecnie omawiana. Według białoruskiej gazety "Nasza Niwa" prezydent Łukaszenka przeprowadził zamknięte spotkanie poświęcone niepodległości kraju.

Rosja i Białoruś jednym państwem po 2024 roku?

W miniony czwartek, na posiedzeniu władz Państwa Związkowego Białorusi i Rosji w Mińsku, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew, zapewnił, że jego kraj jest gotowy do dalszej budowy państwa związkowego z Białorusią. W tym do stworzenia jednolitego centrum emisyjnego (czyli wspólnej waluty - PAP), służb celnych i sądownictwa, jak przewidywała to umowa z 1999 roku.