Rosja i Białoruś dogadane. Ponad połowa "treści integracyjnych" uzgodniona

Zaraz po integracji gospodarczej Moskwa i Mińsk przejdą do kolejnego etapu - integracji politycznej - prognozuje rosyjski dziennik "Kommiersant". Według ustaleń gazety aż połowa "map drogowych" dot. wzajemnej współpracy gospodarczej została ustalona.

Chodzi o uzgodnienia dotyczące dokumentu o nazwie „Program Działań Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej w sprawie realizacji założeń Umowy o powstaniu Państwa Związkowego”. 6. września parafowali go szefowie rządów obu państw – Siarhiej Rumas i Dmitrij Miedwiediew.

Moskiewski dziennik ustalił, że ponad 50 proc. treści zostało już ustalone, a swoje informacje oparł na aż 3 anonimowych źródłach "zaznajomionych z sytuacją w negocjacjach międzypaństwowych". Co do 16 "map drogowych" (czyli połowa - przyp. red.) porozumiano się w pełni i strony nie zamierzają do nich wracać. Nadal nie wiadomo jednak, o które ustalenia gospodarcze chodzi.