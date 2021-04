Rosja. Gigantyczny pożar zabytkowej manufaktury. Zginęło dwóch strażaków. Są ranni

Ogień pojawił się w zabytkowym budynku fabryki "Manufaktura Newska" w poniedziałek ok. godz. 12.35. Początkowo objął ok. 200 metrów kwadratowych jednej z hal produkcyjnych.

Strażacy ruszyli do akcji. Część z nich weszła do budynku, by pomóc w ewakuacji pracowników i ocenić sytuację. Zostali odcięci przez płomienie, które szybko rozprzestrzeniały się po drewnianej podłodze.