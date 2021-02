Rosja. Domniemana córka Putina odcina się od polityki

Luiza Rozowa uczestniczyła w rozmowie z dziennikarzem Andriejem Zacharowem, który w listopadzie opublikował materiał śledczy poświęcony jej osobie. W materiale pojawiają się sugestie, że urodzona w 2003 Rozowa jest uderzająco podobna do Putina. Dziewczyna jest córką dawnej znajomej Putina - Swietłany Kriwonogich.

Domniemana córka Putina nie dementuje plotek

"Nie mam absolutnie żadnych związków z polityką. Robię to, co mi się podoba (...). Żyję swoim życiem. Zajmuję się modą. (...) Nie będę z powodu pańskiego materiału śledczego przerywać wszystkiego tego, co robiłam wcześniej, mojego sposobu życia" - powiedziała.