Rosja chełpiła się, że umie przekraczać rzeki. Powtarzają te same błędy

Rosjanie mają również trudności z prowadzeniem ognia kontrbateryjnego. Aby skutecznie zneutralizować przeciwnika, najpierw trzeba ustalić pozycję, z której padają strzały, co umożliwiają radary artyleryjskie. Systemy takie jak 1Ł219 Zoopark mogą wykrywać rakiety na odległość 40 km, a pociski artyleryjskie na odległość 10-12 km. Mimo wprowadzenia radaru do linii w 1989 roku, jeszcze siedem lat temu było ich zbyt mało, by wyposażyć wszystkie jednostki. W 2017 roku zaczęły wchodzić do służby zmodernizowane wersje, jednak dane wywiadowcze wskazują, że jeden radar przypada na cały dywizjon.