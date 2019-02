Romuald Szeremietiew o Bartłomieju M. "Ten 'kłopot' to nie jest nowa sytuacja"

- Sprawa wygląda poważnie - skomentował zatrzymanie Bartłomieja M. oficer rezerwy WP i były wiceminister MON Romuald Szeremietiew. W jego ocenie Antoni Macierewicz będzie musiał ponieść polityczną odpowiedzialność za obdarzenie go ogromnym zaufaniem.

- Biorąc pod uwagę to, co podają media, a rozumiem, że media czerpią swoją wiedzę, z tego, co przedstawia Centralne Biuro Antykorupcyjne, to rzeczywiście, sprawa wygląda poważnie. Gdyby było inaczej, prokuratura pewnie nie zdecydowałaby się na zatrzymanie aż sześciu osób, w tym, jakby nie było, wspomnianego Bartłomieja M. - powiedział w rozmowie z "Polska the Times" Romuald Szeremietiew.

Oficer rezerwy WP uważa, że były rzecznik MON to "stały kłopot" Antoniego Macierewicza, a nie "nowa sytuacja". - To oczywiście kwestia politycznej odpowiedzialności ministra Macierewicza, który po pierwsze - obdarzył zaufaniem tego człowieka, po drugie - umieścił go na tych wszystkich stanowiskach i godził się chyba na to, żeby Bartłomiej M. odgrywał większą rolę, niż by to wynikało formalnie z funkcji, jaką sprawował - zauważył.