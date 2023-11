Romka wygrała z ministerstwem. Słowacy zapłacą odszkodowanie

Romska dziewczynka z Jarovnic na Słowacji pozwała Ministerstwo Oświaty za brak dostępu do edukacji w czasie pandemii Covid-19 ze względu na ograniczony dostęp do internetu i technologii cyfrowych. Przyznano jej odszkodowanie w wysokości 3 tys. euro (13 tys. złotych). To pierwszy tego typu wyrok nie tylko na Słowacji, ale także w Europie.