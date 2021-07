Romantyczny i bardzo drogi wyjazd Kurskich. Fakturę wystawiono na TVP

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", pokoje w tym miejscu nie należą do tanich. Jedna noc dla trzyosobowej rodziny to koszt około 1300 złotych. Do tego para musiała zapłacić jeszcze za romantyczną sesję na dachu budynku, którego wynajęcie na trzy godziny może wynosić aż 2000 złotych.