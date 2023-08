Romanse i wysokoprocentowe trunki. Ujawnił, co się dzieje podczas pielgrzymek

Wędrówka do Jasnej Góry to nie tylko czas modlitwy, ale również okazja do spotkań i zintegrowania się z innymi wiernymi. Pielgrzymi podejmują trudy kilkudniowej tułaczki, pokonując dystans wynoszące nawet ponad 100 km. Każdy wędruje we własnym celu - jedni szukają duchowego wzmocnienia, inni poszukują przygód czy też pragną przeżyć coś wyjątkowego.