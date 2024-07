"Romanowski pozostaje zatrzymany". Podejrzany poseł PiS zapozna się z aktami sprawy

Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej po pytaniach WP przekazał, że prokuratura wyda komunikat dopiero po decyzji w sprawie tymczasowego aresztowania. Przekazał też, że Marcin Romanowski pozostaje zatrzymany do dyspozycji prokuratora. Wczoraj wieczorem po tym jak usłyszał zarzuty – zgodnie z informacją przekazaną przez jego obrońcę – został przewieziony na badanie do lekarza. Następnie trafił do izby dla zatrzymanych.