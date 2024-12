Romanowski na Węgrzech. "Trzeba było powiedzieć stop"

Posła Romanowskiego - który w piątek był gościem telewizji Republika - nie dziwi reakcja Bodnara, ponieważ - jak mówił - "azyl udzielony politykowi opozycji przez państwo członkowskie UE, z innego państwa członkowskiego, to rzeczywiście sytuacja bezprecedensowa". Jego zdaniem, przyznanie mu prawa do azylu przez Węgry potwierdza, że "w Polsce mamy do czynienia z prześladowaniami politycznymi". - Nie mamy do czynienia w Polsce z uczciwym wymiarem sprawiedliwości, ale z politycznie sterowanymi prokuratorami i sędziami - ocenił.