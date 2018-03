Rolnik znalazł ogromne jajko. W jego wnętrzu było kolejne

Rolnik w Queensland w Australii bardzo się zadziwił, widząc ogromne jajo, które zniosła jedna z jego kur. Było trzy razy większe od standardowego rozmiaru. Ale dopiero w jego wnętrzu czekała prawdziwa niespodzianka.

Scott Stockman umieścił zdjęcie jajka na facebookowym profilu swojej firmy Stockman's Eggs . Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jajo jest trzy razy większe od zwykłych i waży 176 gramów. Przeciętna waga jajka to około 58 gramów. W rozmowie z australijskim serwisem news.com.au Scott powiedział "nigdy nie widziałem tak dużego jajka".

Dodatkowo, farmer twierdzi, że w jego wnętrzu było kolejne jajko. W wywiadzie dla ABC profesor Raf Freire z Uniwersytetu Charlesa Sturta nie byl w stanie tego wytłumaczyć. "Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie wiem, jak do tego doszło" - powiedział.

Jak tłumaczy Scott, jajko pochodziło od normalnej, biegającej po gospodarstwie kury. Mimo to Stockman twierdzi, że nie będzie próbował jajka zjeść. Istnieje możliwość, że nie będzie bezpieczne do jedzenia. "Mamy około 50 000 jajek dziennie, więc nie musieliśmy go zjadać" - mówi Stockman.