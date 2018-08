Roger Waters nazywa Kaczyńskiego "neofaszystą". "Uwolnić media i sądy, konstytucja!"

Legendarny współtwórca grupy Pink Floyd po raz kolejny zaprotestował przeciwko rządom PiS. Podczas koncertu brytyjskiego muzyka, który odbywał się w niedzielę w gdańskiej Ergo Arenie, na telebimie wyświetlono hasła nawołujące do obrony praworządności w Polsce. Wcześniej nazwał również Jarosława Kaczyńskiego "neofaszystą".

To kolejny apel legendy rocka do polskich władz. Waters wyraził swoją opinię na temat naszej polityki również podczas sobotniego koncertu w Krakowie. Wówczas odniósł się do wpływu kleru na władzę w Polsce.