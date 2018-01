Rodzice regularnie gwałcili córkę. "Lepiej my niż jakiś maniak"

12-letnia Rosjanka była seksualną niewolnicą swoich rodziców. Prawda wyszła na jaw w czasie kontrolnego badania ginekologicznego. Rodzicom odebrano prawa rodzicielskie - grozi im 20 lat za kratkami.

Ojciec zmuszał 12-latkę do seksu dzień w dzień, matka gwałciła ją sztucznym penisem – informuje "Daily Mail". A wszystko po to, by "przygotować dziecka do trudów dorosłości" i "uchronić" przed kimś o wiele gorszym. – Lepiej my niż jakiś maniak – usłyszeli policjanci. Dziewczynka została odebrana parze tuż po badaniu ginekologicznym.