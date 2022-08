Rodzi się obywatelskie nieposłuszeństwo. Brytyjczycy przestaną płacić rachunki

Ceny energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii biją rekordy. Na dodatek od października zapowiadany jest ich skokowy wzrost. Roczne rachunki gospodarstwa domowego mają wzrosnąć do 4700 funtów (ok. 16 tysięcy złotych). Ceny żywności, elektryczności i ogrzewania mają wzrosnąć do niespotykanych dotąd rozmiarów. W tej sytuacji rodzi się bunt obywatelski.