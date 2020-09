Robert Gaweł kuratorem oświaty. Były senator PiS krytykował LGBT

Robert Gaweł wielkopolskim kuratorem oświaty. Ostro krytykował LGBT

Nowe stanowisko dla byłego senatora może budzić wiele kontrowersji. Temu, by Robert Gaweł pełnił funkcję kuratora oświaty, przeciwne są m.in. poznańskie struktury opozycji.

"To pan, który swego czasu mówił, że LGBT ze swoimi postulatami 'mogą go pocałować w tyłek'. Dziś, podczas inauguracyjnej konferencji prasowej, już jako kurator powiedział, że: 'oddziela LGBT od homoseksualistów i że są to dwie różne rzeczy'" - napisał na Facebooku Bartłomiej Ignaszewski, poznański radny i wiceprezes poznańskiej Nowoczesnej.