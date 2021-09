Rewolucja w pogodzie. Temperatura może zaskoczyć

Pogoda. Wróci złota jesień! Nawet 20 st. C

Taki układ przyniesie na ogół dużo pogodnego nieba. Widoczne będzie to zwłaszcza na południu kraju. Tam słupki rtęci wskażą od 20 do 22 st.C. W niedzielę 3 października wartości te mogą być wyższe nawet o 1,5 stopnia. To zasługa spodziewanego tam ciepłego powietrza z Południa. Śladowe opady deszczu spodziewane są na północy Polski.