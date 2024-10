Rewolucja w kierownictwie PiS. Ziobryści wiceprezesami partii

Podczas sobotniego kongresu Prawa i Sprawiedliwości doszło do formalnego połączenia partii z Suwerenną Polską. Jak przekazał Mariusz Błaszczak, PiS zyskał dwóch nowych wiceprezesów. - Są to Patryk Jaki i Michał Wójcik, do czasu kiedy do zdrowia wróci minister Zbigniew Ziobro - oświadczył były szef MON.