Senator z USA "zaniepokojony". Chce wywarcia nacisków na rząd Tuska

J.D. Vance to senator reprezentujący Ohio od ubiegłego roku, należący do populistycznego skrzydła Republikanów bliskiego Donaldowi Trumpowi. Znany jest m.in. jako jeden z największych przeciwników pomocy Ukrainie. Przed swoim wyborem do Senatu zasłynął m.in. jako autor bestsellera "Elegia dla bidoków", opowiadającego o problemach i kulturze klasy robotniczej w Appalachach i Ohio, gdzie się wychował.