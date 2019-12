Rększowice. Karambol ciężarówek na DW904

W śląskich Rększowicach na DW904 doszło do groźnego wypadku. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy, w tym 3 ciężarówki. Ładunek jednej z nich wysypał się do rowu.

Ok godz. 6:30 w piątek na DW904 w Rększowicach koło Częstochowy doszło do karambolu. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy: trzy ciężarówki oraz bus. Przyczepa jednego z tirów przewróciła się, ładunek naczepy wysypał się do rowu.