Rekrutacja 2019: tysiące uczniów nie dostało się do wybranego liceum. Winna reforma PiS, która doprowadziła do zjawiska podwójnego rocznika?

Rekrutacja 2019: kilkanaście tysięcy uczniów w Polsce nie dostało się do liceum. Powstanie podwójnego rocznika doprowadziło do chaosu, a lista miast, które muszą uporać się ze skutkami reformy PiS stale rośnie.

Rekrutacja 2019 – brak miejsc w liceum

Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w wielu miastach już się zakończył. Niestety, wiele osób nie dostało się od wymarzonych placówek, a skala problemu jest wyjątkowo duża. Przypominamy, że to reforma edukacji autorstwa rządu PiS doprowadziła do kumulacji roczników kończących zreformowaną, złożoną z ośmiu klas szkołę podstawową oraz zlikwidowane gimnazja. W związku z zaistniałą sytuacją do szkół średnich aplikowało ok. 370 tys. osób więcej niż w ubiegłym roku.