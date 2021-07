Rekordowa sprzedaż biletów na molo w Sopocie. Wystawiono też sporo mandatów

Sopot podsumował miniony weekend. Od piątku do niedzieli (9-11 lipca) sprzedano 19 122 bilety na miejskie molo. To rekordowy wynik. Weekend podsumowali też sopoccy ratownicy i strażnicy miejscy, którzy mieli ręce pełne roboty. Przez weekend straż wystawiła ponad 100 mandatów na kwotę ponad ok. 13,5 tys. zł.