Rekordowa kara dla Lufthansy. Sprawa związana z dyskryminacją Żydów

Departament transportu ukarał Lufthansę za zdarzenie z października 2022 roku, kiedy to 128 ortodoksyjnych Żydów, podróżujących z Budapesztu do Nowego Jorku, zostało wykluczonych z dalszego lotu we Frankfurcie. Przewoźnik oskarżył niektórych pasażerów o nieprzestrzeganie polityki noszenia masek i zabronił wejścia na pokład wszystkim osobom noszącym jarmułki i pejsy, choć nie wszyscy się znali.