Rekonstrukcja rządu już 4 czerwca. Karczewski: będzie nieco szersza

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że rekonstrukcja rządu obejmie także część ministrów, którzy nie zdobyli mandatów europosłów. - Będą dokonane zmiany wymuszone wynikami wyborów - podkreślił.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce zwyciężyło PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała poparcie 6,1 mln (45,38 proc. głosujących) Polaków. Mandat europosła zdobyło wielu członków rządu Mateusza Morawieckiego, którzy teraz pojadą do Brukseli. Ich zastępców mamy poznać już we wtorek 4 czerwca.