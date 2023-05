Rekin zaatakował kajakarza. Film mrozi krew w żyłach

Ataki żarłacza tygrysiego na ludzi

Żarłacz tygrysi to drugi obok żarłacza białego rekin, który najczęściej odpowiada za ataki na ludzi. Są one głównie wynikiem pomyłki i tego, że rekin myli człowieka z ssakami płetwonogimi, na które poluje. Żarłacz tygrysi to duży drapieżnik, którego długość wynosi nawet 5 m. Występuje w wodach tropikalnych i umiarkowanych. Rekin wpływa często do portów i na płytkie wody, co zwiększa prawdopodobieństwo kontaktu z nim.