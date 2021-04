Rejestracja na szczepienie Covid-19. Jaki rocznik dzisiaj zapisuje się na szczepienie?

Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19 zatacza coraz większe kręgi. Każdego dnia rejestracja na szczepienie jest możliwa dla kolejnych roczników. W środę 28 kwietnia na szczepienie mogli zapisywać się 42 i 43-latkowie, a także została otwarta szeroka rejestracja osób w wieku 30-39 lat, które do końca marca poprzez formularz zgłoszeniowy wyraziły chęć zaszczepienia się.

Jaki rocznik dzisiaj zapisuje się na szczepienie?

Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19?

Infolinia jest czynna całą dobę i obsługuje ją w sumie 500 konsultantów. Jednak w godzinach nocnych rejestracja na szczepienie odbywa się tylko poprzez "rozmowę" z automatem. Do zapisu potrzebny jest tylko nr PESEL. Dlatego poprzez infolinię możemy zapisać nie tylko siebie, ale również bliskich podczas jednego połączenia. Przez cały proces rejestracji jesteśmy przeprowadzaniu przez automatyczną sekretarkę, która wskaże dostępne opcje np. rejestracja na szczepienie, lub zmiana istniejącego terminu - w tym przypadku zostaniemy połączeni z konsultantem.

Rejestracja poprzez portal pacjent.gov.pl daje najszerszy wachlarz możliwości podczas szczepienia. Po zalogowaniu przez profil zaufany możemy albo przejść do e skierowań na swoim koncie IPK (Internetowe Konto Pacjenta), gdzie możemy wybrać opcję wybrania terminu, lub skorzystać z opcji zapisz się na szczepienie ze strony głównej strony pacjent.gov.pl.

Możemy również pominąć centralny system szczepień i zarejestrować się na szczepienie w konkretnym punkcie szczepień, np. we własnej przychodni, jeśli uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień. Listę punktów szczepień można znaleźć na stronie gov.pl/szczepimysie. W tym przypadku w recepcji indywidualnie umawiamy się na termin szczepienia.

Czy można wybrać szczepionkę?

Jeśli chcemy samodzielnie wybrać interesującą nas szczepionkę, to możemy zrobić to podczas rejestracji internetowej na szczepienie. Wyszukiwarka wolnych terminów pozwala zawęzić wyniki do interesującego nas preparatu, np. Pfizer i AstraZeneka. Wówczas system wskaże nam tylko te miejsca, gdzie dany preparat jest dostępny w określonym terminie.