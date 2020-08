RCB ostrzega. Utonęły kolejne dwie osoby

Na Twitterze RCB pojawił się apel skierowany do osób, które wolny czas spędzają nad wodą. "Pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, nigdy nie wchodź do wody po alkoholu lub środkach odurzających, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym" - czytamy w komunikacie.

RCB przypomina również, by nie skakać do wody w miejscach, których się nie zna. Należy pamiętać też, by nie wskakiwać rozgrzanym do zimnej wody, a także nie odpływać za daleko od brzegu. Bezwzględnie trzeba też słuchać poleceń ratownika.