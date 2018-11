Ratownicy z Rybnika oskarżeni. Na ich zmianie utonął 14-latek

Dwoje ratowników zostało oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci 14-letniego pływaka Vladislawa. Nastolatek stracił pod wodą przytomność. Wyciągnięto go z dnia basenu po 45 minutach.

- Oskarżeni od razy przyznali się do winy, wyrazili skruchę. Widać, że to przeżywają, to był ich życiowy błąd – powiedziała w rozmowie z portalem rybnik.com.pl Malwina Pawela-Szendzielorz, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku.