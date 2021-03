Ratowice. Psy zostawione na mrozie bez opieki. Jeden z nich zamarzł

O dramacie dwóch psów z Ratowic (województwo dolnośląskie) poinformowało Jelczańskie Stowarzyszenie dla Zwierząt. Czworonogi zostały zamknięte w ogrodzie podczas ostrego mrozu, nie wiadomo na jak długo. Najprawdopodobniej jednak zwierzaki radziły sobie same przez kilka miesięcy. Przez ten czas nie miały dostępu do jedzenia, wody oraz schronienia. Na terenie posesji stała tylko jedna, nieocieplana buda. Jeden z nich nie przeżył siarczystych mrozów i zamarzł.

Zostawili psy na mrozie i wyjechali. Jeden z nich nie żyje, drugi miał złamaną łapę Drugi pies - Roger – przez ten czas włóczył się po Ratowicach ze źle zrośniętym złamaniem łapy, co sprawiało mu ogromny ból. Jak później dowiedziała się wolontariuszka Jelczańskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt, piesek był dokarmiany przez starszą mieszkankę wsi. Zwierzę jadło resztki z obiadów, rozmoczoną karmę i chleb z mlekiem. Prawdopodobnie dzięki temu przetrwało. Kobiecie jednak wielokrotnie zdarzało się zapominać o zamykaniu furtki do ogrodu, przez co Roger uciekał i wiele godzin szwendał się po miejscowości.