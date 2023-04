Rasputica znowu daje się we znaki. Tym razem wstrzymuje Ukraińców

Na wojnie zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie mają tego samego wroga – rasputicę. Gdy mróz odpuszcza, temperatura mocno wzrasta i występują intensywne opady deszczu. Dochodzi wówczas do zjawiska określanego jako rasputica, znanego także jako "marszałek błoto" lub "generałowa". Rasputica odnosi się do okresu wiosennych i jesiennych roztopów, czasu w którym drogi w Rosji, Ukrainie i Białorusi stają się bardzo trudne do przejechania w związku z rozmiękczeniem gruntu i tworzeniem się błota. To właśnie obecne teraz na ukraińskich terenach wiosenne roztopy sprawiają, że jakiekolwiek manewrowanie ciężkim sprzętem, czy nawet poruszanie się żołnierzy w błocie, jest niezwykle trudne.