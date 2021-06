Raport o broni atomowej. „Niepokojąca tendencja“

Za niepokojące eksperci uznają jednak to, że liczba głowic w siłach operacyjnych, uważanych za gotowe do użycia, na przykład zamontowanych na rakietach, nieznacznie wzrosła – z 3720 w zeszłym roku do 3825 w tym roku. Zarówno w siłach operacyjnych Rosji, jak i USA jest o 50 głowic atomowych więcej. – Ogólna liczba głowic w globalnych zasobach wojskowych wydaje się rosnąć – ocenił Hans M. Kristensen, ekspert SIPRI ds. rozbrojenia, kontroli zbrojeń i nierozprzestrzeniania broni. Za „niepokojący sygnał” uznał on to, że redukowanie arsenałów broni atomowej, do którego przyzwyczailiśmy się od zakończenia zimnej wojny, utknęło.