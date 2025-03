Raport o bezpieczeństwie na drogach. Rusza drugi etap kampanii LINK4 Doceniamy Dobrych Kierowców

Materiał sponsorowany przez LINK4

Co jest najważniejsze dla polskich kierowców? Co do tego jesteśmy zaskakująco zgodni. 95 proc. respondentów wskazało, że absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo jazdy i góruje nad szybkością dotarcia na miejsce. Ale już połowa badanych kierowców zdradza, że lubi szybką jazdę, a jeszcze więcej z nich – bo prawie sześciu na dziesięciu – ocenia, że szybka jazda nie świadczy o niebezpiecznym stylu jazdy kierowcy. Niemal 70 proc. badanych kierowców przyznaje, że przekracza dopuszczalną prędkość.

- Tragiczne informacje z polskich dróg, jakie napływają niemal codziennie, powinny nas wszystkich przekonać do tego, że potrzebne są wciąż nowe działania wspierające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na ubezpieczycielach ciąży szczególna odpowiedzialność w edukowaniu i wspieraniu odpowiedzialnych postaw kierowców i my traktujemy to zobowiązanie bardzo poważnie – podkreśla Mikołaj Ciaś, wiceprezes LINK4.

Na polskich drogach nie jest bezpiecznie – tak przyznaje 7 na 10 kierowców. Na szczęście, jak pokazują policyjne statystyki, sytuacja z roku na rok się poprawia.

- Każdego dnia policjanci ruchu drogowego czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich użytkowników polskich dróg. W minionym roku odnotowano nieco mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych oraz poprawiło się bezpieczeństwo pieszych. W wielu obszarach potrzebna jest intensyfikacja działań, jednak możemy stwierdzić, że w wielu z nich stale utrzymuje się poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach – mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Ze wstępnych danych wynika, że w 2024 roku na polskich drogach śmierć poniosło 1 881 osób. To o 0,6% mniej niż w 2023 r. Bardzo istotny jest spadek liczby wypadków spowodowanych przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. W 2024 roku doszło do 1201 takich zdarzeń, w których odnotowano 151 ofiar śmiertelnych. To spadek liczby zdarzeń o 9,8% oraz liczby ofiar o 28,8%. Mniejsza (o 4,7%) była też liczba wypadków z udziałem pieszych - 4719 wypadków, w których zginęło 419 osób (mniej o 7,9%). Niestety, są też i gorsze wiadomości. W 2024 roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali 26 155 kierujących. To wzrost o 10,1%. Wciąż też niektórzy kierowcy lekceważą sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania oraz okresowe zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Suma tych przestępstw i wykroczeń to w 2024 roku 25 122 przypadki, co oznacza, że średnio dziennie policjanci zatrzymują 69 kierowców, którzy nie powinni prowadzić pojazdów z uwagi na orzeczone zakazy sądowe lub wydane decyzje sądu. Dlatego, jak podkreślają eksperci od bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wciąż jest wiele do poprawy i nieustannie warto wzmacniać odpowiedzialne postawy na drodze.

- Edukacja jest fundamentem bezpieczeństwa na drogach, a promowanie odpowiedzialnych postaw to inwestycja w przyszłość nas wszystkich. Kluczowe jest podnoszenie świadomości wśród kierowców na temat konsekwencji ryzykownych zachowań. Statystyki wskazują, że wielu kierowców zdaje sobie sprawę z zagrożeń, ale nadal przekracza prędkość. Edukacja powinna więc skupiać się na zmianie postaw i uświadamianiu, że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż pośpiech. Towarzystwa ubezpieczeniowe mają szczególną rolę do odegrania w edukowaniu i wspieraniu odpowiedzialnych postaw. Poprzez swoje działania mogą promować bezpieczną jazdę i nagradzać tych, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami - podkreśla Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, który jest patronem akcji LINK4.

Konferencja prasowa i inauguracja programu Doceniamy Dobrych Kierowców

Powoli spada wśród Polaków tolerancja dla przestępców drogowych. Kary za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym są obecnie zbyt surowe – z takim stwierdzeniem zgadza się już zaledwie co trzeci badany. Co nie oznacza, że surowe kary za łamanie przepisów jako metoda walki z piratami drogowymi zawsze wystarczają. Zdaniem ponad 90% osób biorących udział w badaniu na zlecenie LINK4, Towarzystwa Ubezpieczeniowe powinny promować bezpieczną jazdę i nagradzać bezpiecznie jeżdżących kierowców. Z takiego założenia wychodzi też LINK4.

- Zależy nam na promowaniu i nagradzaniu kierowców jeżdżących bezpiecznie i zgodnie z przepisami, a nie na napiętnowaniu i karaniu. Dlatego w LINK4 uruchamiamy nowy program promujący odpowiedzialne postawy na drodze. Warto wziąć w nim udział, bo to same korzyści – mówi Michał Gomowski, wiceprezes LINK4.

- Chcemy edukować kierowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale robimy to w lekkiej i przystępnej formie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, w którym uczestnicy doskonalą swoje umiejętności jazdy i rywalizują, ale przede wszystkim z samymi sobą. Profesjonalna aplikacja drogowa NaviExpert, która jest pierwszą gwarantowaną nagrodą, pozwala kierowcy zwrócić uwagę na swój styl prowadzenia auta i na bieżąco go korygować. Jeśli dzięki naszej akcji uda się uniknąć choćby jednego wypadku, to już uznamy to za sukces – mówi Rafał Jakubowiak, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

W ramach kampanii nawigacja NaviExpert nie tylko jest gwarantowaną nagrodą za zakup polisy komunikacyjnej, ale pozwala także analizować, czy kierowca jedzie płynnie i zgodnie z przepisami, a w przypadku zbyt szybkiej jazdy przypomni mu o zdjęciu nogi z gazu. Kierowcy korzystający z aplikacji będą otrzymywać noty za swój styl jazdy i spersonalizowane wskazówki, co należy poprawić, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

- Nadmierna prędkość jest wciąż jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. To, że polscy kierowcy lubią jeździć szybciej niż zakładają przepisy, potwierdzają wyniki naszego ostatniego raportu [link do raportu]. W Warszawie są odcinki, na których co 2-3 minuty mija nas kierowca przekraczający dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km/h. A nawet takie, gdzie co 12 minut można spotkać kierowcę jadącego na ograniczeniu 50 km/h z prędkością ponad 100 km/h - mówi Paulina Molenda, dyrektor zarządzająca i członek zarządu firmy Telematics Technologies, do której należy NaviExpert. I dodaje: - Cieszymy się, że nasza nawigacja wspiera tak ważny projekt na rzecz bezpieczeństwa na drogach, pomagając kierowcom w świadomej jeździe i trwałej zmianie nawyków.

Jak dołączyć do akcji Doceniamy Dobrych Kierowców?

Aby dołączyć do promocji i otrzymać bezpłatnie nawigację NaviExpert na czas trwania polisy, należy kupić i opłacić polisę komunikacyjną w LINK4, pobrać i uruchomić bezpłatnie aplikację NaviExpert, a następnie wpisać w niej numer zakupionej polisy komunikacyjnej (Menu -> Moje konto -> Wprowadź kod promocyjny) oraz zaakceptować wymagane zgody.

Co więcej, od 1 kwietnia startują kwartalne konkursy, w których można będzie wygrać tysiące nagród, w tym kamery samochodowe, smartfony i bony paliwowe. Wystarczy w czasie trwania konkursu przejechać z włączoną aplikacją co najmniej 500 km. Kierowcy, biorący udział w konkursie, mają możliwość śledzenia na bieżąco osiągniętego przez siebie miejsca w rankingu. Jeździsz bezpiecznie? Im masz lepszy styl jazdy, tym bardziej idziesz w górę. Co ważne, LINK4 w żaden sposób nie karze za nieprzepisową jazdę. Biorąc udział w programie ubezpieczyciela, możesz tylko zyskać.

W promocji mogą wziąć udział wszyscy klienci LINK4, którzy posiadają aktywną polisę ubezpieczenia komunikacyjnego zakupioną od 3 marca 2025 r.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie www.link4.pl/doceniamy-dobrych-kierowcow.

* Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w listopadzie 2024 r. metodą CAWI na próbie N=1037.

