Rafał Trzaskowski: "zawetuję podwyższenie wieku emerytalnego". Cztery lata temu głosował przeciw obniżeniu

W sobotę Rafał Trzaskowski zapytany został o stanowisko ws. wieku emerytalnego, ponieważ internauci przypominają, że "4 lata temu jako poseł głosował przeciwko obniżeniu tego wieku". - Cztery lata temu nie byłem posłem - powiedział Trzaskowski i dodał, że "dzisiaj się trzeba wsłuchać w to, co mówią obywatele".

Rafał Trzaskowski: "zawetuję podwyższenie wieku emerytalnego"

- Jasno mówimy dzisiaj, że obywatele chcą czuć zmiany we własnej kieszeni, i dlatego mówię, że zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała znieść 500+, bo będziemy bronić 500+, tak samo zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podwyższyć wiek emerytalny, bo to mi mówią ludzie na ulicach, jak się z nimi spotykam - mówił Trzaskowski. Dodał, że dokładnie ci sami ludzie proszą go, aby "zadbano o to, żeby był prawdziwy system, który pozwoli ludziom, którzy będą chcieli, wynagradzać ich ciężką pracę, jeżeli będą chcieli dłużej pracować".