Warszawą, Budapesztem, Pragą i Bratysławą rządzą młodzi i postępowi politycy. Razem chcą zabiegać o unijne pieniądze i bronić praworządności - donosi Deutsche Welle.

Rafał Trzaskowski zawarł pakt. Z burmistrzami z zagranicy będzie walczył z populizmem

- Populizm, z którym mamy do czynienia w wielu krajach, skłania nas do tego, żeby współpracować. Z jednej strony pakt to pewien symbol, ale z drugiej strony są też konkretne rozwiązania, które chcemy wcielać w życie - mówi Rafał Trzaskowski w rozmowie z Deutsche Welle. Włodarze czterech stolic chcą między innymi prowadzić wspólny lobbing w Brukseli na rzecz zwiększenia środków finansowych przekazywanych przez Unię Europejską bezpośrednio miastom, z pominięciem rządu centralnego.

Trzaskowski narzeka na podejście rządu PiS do samorządów w Polsce. Jak mówi traktuje on samorządy jak wroga. - Ten rząd nie lubi wszystkiego co niezależne, zaczęło się od sądów i służby cywilnej, teraz my jesteśmy na celowniku - przekonuje. Jego zdaniem odbija się to na sytuacji finansowej miast. - Dostajemy coraz mniej środków z podatków, a przerzuca się na nas coraz więcej obciążeń na przykład związanych z reformą edukacji. Do tego dochodzi próba systemowego osłabienia naszych zdolności do realizacji naszej polityki - mówi.