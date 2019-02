Rafał Trzaskowski spotka się w środę ze Stanisławem Karczewskim. Będą rozmawiać nt. odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie

W środę dojdzie do spotkania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Politycy mają rozmawiać na temat odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie.

Na początku lutego Trzaskowski był pytany, czy dojdzie do takiego spotkania. - Jak tylko Karczewski ustali datę takiego spotkania, wezmę w nim udział — odpowiedział prezydent Warszawy. Tematem rozmów miałaby być przede wszystkim odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 11:00. Potwierdził to sam Karczewski na konferencji prasowej. - Jestem otwarty do rozmów na każdy temat. Jeśli będzie taka możliwość, to poruszony zostanie też temat patronów ulic w Warszawie — dodał marszałek.

Plan odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie

11 listopada prezydent Polski Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego.

Odbudowa Pałacu Saskiego przy Placu Piłsudskiego ma potrwać 4-5 lat. Jej koszt będzie oscylował w granicach od pół miliarda do miliarda złotych. Karczewski zapowiada jednak, że ostateczna kwota będzie bliżej 500 milionów złotych. Pieniądze będą pochodzić z budżetu państwa.

Pałac Saski to wielka wartość, to wspaniały budynek Świetnie zamyka plac Piłsudskiego. W jednej części będziemy chcieli, aby znalazł swoją siedzibę Senat. Co do drugiej części, tej od strony północnej, rozpiszemy konkurs na to, co tam zorganizować — mówił w grudniu. Sugerował też, że “mogłyby być tam prezentowane odzyskane dzieła sztuki, zrabowane podczas II wojny światowej, czy sylwetki ojców niepodległości i wybitnych Polaków".

Pod koniec stycznia marszałek poinformował, że trwają końcowe prace nad specustawą, która określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego. Wiadomo tyle, że prace budowlane będą podzielone na etapy — najpierw będzie odbudowany sam Pałac Saski, a później Pałac Bruehla. Nie wiadomo do końca, co się stanie z Grobem Nieznanego Żołnierza. Ma zostać zorganizowany konkurs na wkomponowanie go w projekt Pałacu Saskiego.