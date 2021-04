Rafał Trzaskowski o wpisie Krystyny Pawłowicz. "Mi się chce płakać"

- Mi się chce płakać, kiedy widzę jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego wyprawia tego typu rzeczy - powiedział Rafał Trzaskowski na antenie TVN24 odnosząc się do zachowania Krystyny Pawłowicz. W czwartek była posłanka PiS opublikowała w mediach społecznościowych informację, które z łatwością pozwoliłby na ustalenie danych osobowych transpłciowego dziecka uczęszczającego do jednej z podwarszawskich szkół. Po fali krytyki, również z obozu Zjednoczonej Prawicy , Pawłowicz usunęła swój wpis i przeprosiła narażone przez siebie na niebezpieczeństwo dziecko.

- Ta kampania atakowania wszystkich mniejszości, nawet dzieci, które dopiero okrywają w sobie tożsamość seksualną, to jest coś nieprawdopodobnego - mówił Trzaskowski w "Faktach po Faktach".

Jarosław Kaczyński "rzuci ręcznikiem"?

Rafał Trzaskowski odniósł się również do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie dla "Gazety Polskiej", w którym wicepremier stwierdził, że nie wyklucza, że może dojść do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Prezydent Warszawy ocenił, że gdyby tak się stało, to wysoce prawdopodobnym jest, że formacje opozycyjne potrafiłby szybko zawiązać sojusz przeciw PiS. - W momencie kiedy się okaże, że Jarosław Kaczyński rzuci ręcznikiem i się podda, jesteśmy gotowi i będziemy mogli się szybko porozumieć - powiedział.