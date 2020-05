Rafał Trzaskowski kandyduje. Tak opozycja chce rozegrać Andrzeja Dudę?

Wybory prezydenckie. Trzaskowski był o włos przed Dudą

Wynik? 49,3 proc.poparcia dla polityka Platformy, 47,9 proc. dla Andrzeja Dudy. 3 proc. ankietowanych było niezdecydowanych i to ich głos zaważyłby na wyniku drugiej tury. Sondaż został wówczas zignorowany przez opinię publiczną. Trzaskowski nie kandydował bowiem w prawyborach na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, ale o badaniu przypominają nam zarówno rozmówcy z PiS i z opozycji.

- Dzisiaj do drugiej tury trzeba najpierw wejść. A stan jest taki, że to Szymon Hołownia jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Platforma wystawiając Rafała Trzaskowskiego koniecznie chciała się odbić od 4 procent w sondażach, które dostawała Małgorzata Kidawa-Błońska. I uciec od widma klęski w tych wyborach - mówi nam nasz informator. Nieoficjalnie w Platformie brany jest pod uwagę inny, realniejszy scenariusz: doprowadzenie do drugiej tury wyborów za wszelką cenę.