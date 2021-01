Rafał Trzaskowski gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Jak Warszawa pomaga seniorom i niepełnosprawnym się zaszczepić? Czy warszawskie szpitale i przychodnie - z perspektywy prezydenta - są gotowe do szczepień?

Według byłego premiera Leszka Millera przedstawiciele rządu szczepią się poza kolejnością w dwóch warszawskich szpitalach. - Na miejscu kolegów z opozycji sprawdziłbym, jak to wszystko odbywa się w szpitalu Ministerstwa Obrony Narodowej na Szaserów i w szpitalu MSWiA na Wołoskiej. Bo z tego, co słyszę, to tam się szczepi kwiat obecnych władz. I oni już dawno są zaszczepieni - mówił Miller w programie "Express Biedrzyckiej". Co na to Trzaskowski?