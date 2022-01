Radykalna zmiana w Szwecji. Już nie będzie "miękkiej gry"

Szwecja obecnie walczy z czwartą falą pandemii koronawirusa. Wariant Omicron spowodował w ostatnich dniach wzrost zachorowań na COVID-19. Do Szwecji dotarł on później niż do innych nordyckich sąsiadów. W ostatnich tygodniach wariant ten spowodował gwałtowny wzrost zachorowań i coraz większą liczbę hospitalizacji. Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego zapowiedział, że obecna fala osiągnie w tym kraju szczyt w połowie stycznia.