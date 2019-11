Radosław Sikorski zdumiony decyzją Morawieckiego. "Pożałuje jej"

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił kształt nowego rządu. Informacja o utworzeniu pionu europejskiego w ramach Kancelarii Premiera mocno zaskoczyła Radosława Sikorskiego. - To fatalna decyzja - uznał.

- Panowie wpadli w taką nowomowę. Wydają się tacy zmęczeni sami sobą - stwierdził, odnosząc się do premiera i towarzyszącego mu podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego.

Europoseł przyznał, że zdziwiła go decyzja o utworzeniu pionu europejskiego w ramach Kancelarii Premiera. - To fatalna decyzja, której premier pożałuje. To jest wprowadzenie brytyjskiego modelu zarządzania wszystkim przez premiera – uznał. I stwierdził, że za tym krokiem może się kryć chęć kontrolowania pozostałych ministerstw.