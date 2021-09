Radosław Sikorski o stanie wyjątkowym: Strzelanie z armaty do wróbla

Stan wyjątkowy. Rządowi zależy na kryzysie?

Zdaniem europosła na granicy nie dzieje się obecnie nic, co wymagałoby tak daleko idących środków. Co więcej stwierdził, że rządowi może zależeć na podtrzymywaniu obecnej sytuacji. - Rządowi chodzi o to, żeby ten kryzys podtrzymywać jak najdłużej, bo on służy partii rządzącej - powiedział. Na poparcie swojej tezy zwrócił uwagę na fakt, że rząd nie zwrócił się z prośbą o pomoc do Frontexu.