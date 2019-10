Radosław Sikorski: Gdyby Gowin miał cojones, powiedziałby: "albo będę premierem, albo tego rządu nie będzie"

Radosław Sikorski jest zdania, że opozycja mogłaby przejąć władzę dzięki Jarosławowi Gowinowi. Wszystko dzięki 18 posłom, których wprowadziło do parlamentu jego ugrupowanie. - Ziobro nie ma zdolności koalicyjnej na lewo od PiS, Gowin ma - stwierdził Sikorski.

W felietonie, który ukazał się w "Polityce" Sikorski zasugerował, że Jarosław Gowin, były członek PO i minister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, mógłby pomóc opozycji przejąć władzę. 18 posłów, których wprowadził do parlamentu, to siła, która mogłaby zatrząść rządem PiS.

- Gdyby miał tzw. cojones, powiedziałby: "albo będę premierem, albo tego rządu nie będzie". I pewnie tym premierem by został - mówił Sikorski pytany o tę sprawę w radiu TOK FM. Na pytanie, czy toczą się na ten temat jakieś rozmowy między Gowinem a Schetyną, co sugerował w felietonie w "Polityce" nie zaprzeczył. - Zawsze powinny być jakieś kanały komunikacji między rządem a opozycją - stwierdził.

- On ma jeszcze jeden powód, by zmienić koalicjanta. Jarosław Gowin kiedyś w Krakowie dostawał ponad 100 tys. głosów, teraz dostał poniżej 20 tys. Jemu mariaż z Kaczyńskim nie służy. To jest silny sygnał od wyborców. "Jarku, nie idź tą drogą!” - tłumaczył były szef MSZ.