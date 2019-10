Radosław Fogiel: liczymy, że w Senacie uda się zbudować stabilność

Wyniki wyborów parlamentarnych. - Gdyby zależało nam na komforcie, bylibyśmy testerami materaców, a nie politykami. Liczymy, że w Senacie uda się jednak zbudować stabilność - mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.



W wywiadzie dla wtorkowego "Super Expressu" Radosław Fogiel pytany był o ponowne liczenie głosów w sześciu okręgach do Senatu. - Korzystamy z prawa przysługującego każdemu komitetowi wyborczemu do złożenia protestu – wyjaśnia wicerzecznik PiS. Dodaje, że chodzi o okręgi, w których "różnica głosów była niewielka, za to ponadnormatywnie duża była liczba głosów nieważnych".

- To ja powinienem zapytać o to dziennikarzy. Czytałem o tym, ale ja o żadnym kuszeniu nie słyszałem. (...). Senator Libicki dokonał jakiegoś aktu strzelistego. Nie mówił, że był kuszony. Mówił, że gdyby ktoś się do niego zgłosił, to on będzie twardy i się na nic nie zgodzi. Doceniam, że wielu senatorów chce pozować na bohaterów, a z braku okazji do bohaterskich czynów ogłasza je awansem. Tyle że to są pytania do nich, a nie do mnie - odparł Fogiel.