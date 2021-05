Radosław Fogiel i Barbara Nowacka gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Sejm ratyfikował unijny Fundusz Odbudowy, który posłużyć ma zwalczaniu gospodarczych skutków pandemii koronawirusa w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W nim zaś zawarte są pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.

W głosowaniu nad ratyfikacją ustawy o Zasobach Własnych UE (Funduszem Odbudowy - red.) głosowało łącznie 456 posłów. Za przyjęciem ustawy było 290 posłów, przeciw 33, a od głosu wstrzymało się 133 parlamentarzystów, z czego 127 głosów "wstrzymujących się", to głosy Koalicji Obywatelskiej. Pośród członków ugrupowania wyłamał się tylko jeden poseł - Franciszek Sterczewski, który zagłosował razem z PiS.

Z grona posłów Solidarnej Polski, którzy głosowali przeciwko przyjęciu Funduszu Odbudowy, wyłamał się poseł Marcin Warchoł - kandydat na urząd prezydenta Rzeszowa. Jak wynika z danych Sejmu, zagłosował on "za" ratyfikacją.

W programie "Tłit" gości Wirtualnej Polski zapytamy też m.in. o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził: "Jeżeli polski Rzecznik Praw Obywatelskich wygłasza wobec wspólnoty międzynarodowej opinie na temat swojego kraju niepodparte żadnymi obiektywnymi faktami, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a stanowią element walki politycznej, to muszę powiedzieć, że mam poważne wątpliwości co do jego rzeczywistych kwalifikacji". Adam Bodnar w niedawnym wywiadzie ostrzegał, że Polska może stać się "niedemokratyczna".