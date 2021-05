Radosław Fogiel gościem programu "Tłit"

W programie zapytamy też m.in. o słowa wiceszefa klubu PiS Marka Suskiego, który - pytany o zawrotne kariery rodzin polityków PiS - w rozmowie z WP stwierdził: "Jeśli ktoś ma kwalifikacje, nie może być potępiony i bezrobotny tylko dlatego, że jakiś członek rodziny jest posłem. To jest przegięcie (...). Nie popadajmy w paranoję. Co my jesteśmy jakimiś przestępcami? Nawet skazanie wyrokiem nie powoduje, że żona czy dziecko nie może pracować. To absurd, robienie ludziom wody z mózgu."