Radosław Fogiel gościem programu "Tłit"

Radosława Fogla zapytamy o słowa byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który - pytany, czy błędem było nieprzetestowanie Polaków, którzy na Boże Narodzenie przylecieli do Polski z Wielkiej Brytanii, odparł: "Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby rząd tej decyzji nie podjął, jaka by się fala hejtu i krytyki wylała". Polityk dodał jednak, że zgadza się jednak, że wszystkie osoby, które przyleciały wówczas do Polski powinny były przejść kwarantannę i testy. - Nie powinni byli się z nikim spotykać - stwierdził.