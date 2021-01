Radom. Tragiczny wypadek. Nie żyje młody mężczyzna

Do darzenia doszło w środę około godziny 11.00 na południe od Radomia w miejscowości Owadów. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący oplem na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zderzył się z jadącym z naprzeciwka ciężarowym mercedesem, po czym uderzył w drzewo - poinformowała w rozmowie z PAP Justyna Leszczyńska z radomskiej policji. Niestety 21-letni mężczyzna nie przeżył wypadku.Na miejscu trwają czynności z udziałem policjantów i pod nadzorem prokuratury zmierzające do wyjaśnienia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

Warunki do jazdy samochodem w całej Polsce są niezwykle trudne. Policjanci apelują, by w trosce o życie i zdrowie zachować szczególną ostrożność za kierownicą i dostosować prędkość pojazdu do warunków drogowych.