Radny PiS broni ks.Jankowskiego. "Ksiądz wiele razy mnie głaskał i przytulał"

- Po śmierci trzeba każdemu wybaczyć – mówi Wirtualnej Polsce radny PiS i wiceszef gdańskiej "Solidarności" Karol Guzikiewicz o oskarżeniach pod adresem prałata Henryka Jankowskiego. Działacz podkreśla, że nie raz ksiądz go przytulał i głaskał. – Dla mnie to nie było nic złego – podkreśla.

W styczniu radni Gdańska mają zdecydować, czy w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne i gwałty pomnik ks. Henryka Jankowskiego powinien zostać przeniesiony. – To błąd. Po śmierci wszystko się wybacza. Nawet największemu wrogowi – uważa Karol Guzikiewicz. Jego zdaniem, gdyby radni zdecydowali o przeniesieniu pomnika to można by go umieścić na działce należącej do Kościoła lub "Solidarności". – Rozważamy taki scenariusz – mówi.