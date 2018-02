Rabiej: Trzaskowski powinien szybko przeciąć spekulacje

Kandydat PO i Nowoczesnej na wiceprezydenta Warszawy odniósł się do wpisu Michała Dzięby, który zarzucał Trzaskowskiemu, że przyjmował kokainę, brał udział w "sex party" i miał romans ze stażystką. Na antenie Radia ZET Rabiej doradził koledze, by ostro zareagował na te oskarżenia.

- Podpowiedziałbym Trzaskowskiemu, by szybko i ostro to przeciął. Powinna być ostra reakcja. Jeśli te zarzuty są nieprawdziwe, to ten ktoś powinien odpowiedzieć za to karnie - stwierdził w rozmowie z Konradem Piaseckim.