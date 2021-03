Pytania o zdrowie Joe Bidena. Prezydent USA upadł na schodach

Do zdarzenia doszło w piątek 19 marca przed wylotem Joe Bidena do Atlanty. Prezydent USA, wbiegając po schodach prowadzących na pokład Air Force One, potknął się dwa razy, przy czym przy drugim potknięciu przewrócił się i upadł na kolana.

Joe Biden upadł na schodach. Pytania o zdrowie prezydenta USA

Noszenie obuwia ochronne go, jak donosi "The Sun", okazało się konieczne w związku z wykrytym pęknięciem kości stopy ówczesnego prezydenta-elekta. Jak się okazało, Biden miał poślizgnąć się podczas zabawy ze swoim psem- Majorem - tym samym, który na początku marca ugryzł jednego z agentów Secret Service, co poskutkowało odesłaniem zwierząt prezydenta do rodzinnego domu.